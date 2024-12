Un fine settimana ricco di eventi

Artigianato, eccellenze enogastronomiche e fumetti, il pullman dei supereroi, le associazioni, la musica, la solidarietà. In arrivo un altro intenso fine settimana di Natale a Poggibonsi con tante iniziative che prenderanno il via oggi. In piazza Matteotti i mercatini con artigiani della lana e aziende agricole, con chi insegna a fare fumetti e stampe. I mercatini sono curati da Confcommercio e Confesercenti nel progetto ‘Natale a Poggibonsi’, organizzato da EVA events&managment e da Via Maestra Centro Commerciale Naturale con la collaborazione di Fondazione Elsa e il sostegno e il patrocinio del Comune, della Camera di Commercio, della Regione. Dalle 18 di domenica in vicolo Bonaccorsi con la Bottega di Vittoria, Natale Vintage con ‘la radio in vetrina’, talk show e dj set a cura di Radio 3 network e ‘Vagine Urbane’.