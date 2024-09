Un Fiat Doblò per il trasporto disabili. L’acquisto grazie alla Banda Città del Palio

Nella suggestiva cornice di Piazza Jacopo della Quercia si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del nuovo mezzo attrezzato per il trasporto disabili della Croce Rossa Italiana - Comitato di Siena, acquistato grazie al contributo della Banda Città del Palio e dei volontari. La Banda Città del Palio ha allietato l’evento con una speciale esibizione musicale. Il mezzo, un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto disabili, sarà utilizzato per il trasporto di persone con difficoltà motorie e rappresenta un traguardo significativo per la comunità locale e per l’Associazione. "L’acquisto di questo veicolo non sarebbe stato possibile senza il grande impegno della Banda Città del Palio e la solidarietà della nostra comunità - ha sottolineato il presidente del comitato, Pasquale Albano –. E’ uno strumento indispensabile che ci permetterà di rispondere ancora meglio alle esigenze dei cittadini più fragili, garantendo un servizio efficiente e puntuale". "Con il musical ‘Le Dive e la Banda’ - ha aggiuto Giacomo Cancelli, presidente della Banda – abbiamo voluto fare qualcosa di concreto per la città e per chi ne ha più bisogno. Vedere oggi questo mezzo, acquistato grazie allo spettacolo, ci riempie di orgoglio".