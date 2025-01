Un ecografo al Pronto soccorso pediatrico. Dono di associazioni e specializzandi

Un ecografo per supportare la diagnostica in ambito cardiaco e polmonare. È il nuovo strumento a disposizione della Pediatria dell’AouSenese, diretta dal professor Salvatore Grosso, frutto delle tante donazioni ricevute nell’ultimo periodo con l’Associazione Insieme per i bambini, presieduta dalla professoressa Maddalena Cioni.

"L’ecografo – afferma il professor Grosso – sarà di supporto nelle attività della Pediatria nella diagnostica in ambito polmonare e cardiaco e ha inoltre una forte valenza formativa per gli specializzandi, che possono avvalersi di uno strumento top di gamma che permetterà loro di implementare le conoscenze e le abilità nell’ecografia bed side, al letto del paziente".

L’ecografo sarà posizionato all’interno del Pronto Soccorso Pediatrico, ed è stato acquistato grazie alle donazioni di Lions Club Montalcino Valli d’Arbia e d’Orcia, Contrada della Torre con la sua commissione Mutuo Soccorso, Associazione Il mondo di Gabri, Bar Osteria Il Bargello, Accademia dei Rozzi, Interact Club Siena, e di tutti gli Specializzandi della scuola di Specializzazione in Pediatria e Neonatologia che hanno organizzato il ’Dancing for Children’ del 2023 e del 2024.