Un defibrillatore in ricordo di Bruno

E’ stata inaugurata una postazione defibrillatore nella zona di Costalpino in via Dario Neri, in memoria del cittadino Bruno Calzoni.

La donazione è frutto della sensibilità dei familiari, colleghi e amici, che hanno voluto seguire le indicazioni di Bruno Calzoni che si era appassionato al tema del soccorso tempestivo e della necessità di territorio cardio protetti.

Il dispositivo, di ultima generazione, è adatto ad ogni tipo di età ed è gestito e periodicamente verificato dall’Associazione Siena Cuore come gli altri dispositivi allestiti nell’area senese, per contribuire alla realizzazione di un territorio sempre più cardio-protetto.

"Poter contribuire ad un territorio sempre più cardio protetto è una missione - dichiara il Cav. Juri Gorelli, Presidente di Siena Cuore - e realizzare questi progetti con vari attori del territorio è un’ulteriore spinta a fare sempre di più. Perché collaborare e lavorare in sinergia ci permette di ottenere risultati sempre maggiori per tutta la comunità. Con questo siamo a 49 dispositivi DAE messi sul territorio in questi anni. Altri sono già in programmazione anche grazie al contributo di molte realtà che ci hanno affiancato nelle celebrazioni dei nostri primi dieci anni di vita".