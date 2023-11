Un contest musicale per Arturo

Era la sera del 28 dicembre 2018 quando il giovane aquilino, appassionato tifoso della Robur, Arturo Pratelli fu strappato via improvvisamente all’affetto dei suoi cari, dei suoi amici e di tutta la città. L’associazione che oggi porta il suo nome, nata per volontà degli amici e del padre Vincenzo, è impegnata nell’organizzazione di iniziative ed eventi, in sua memoria, rivolti principalmente ai giovani. Ed è proprio ai giovani che si rivolge ‘E ti vengo a cercare - Siena Music contest’. Il concorso, per cui sono state appena aperte le iscrizioni, come spiega l’associazione, nasce per promuovere gli artisti tra i 18 e i 27 anni, sia singoli che band (nel caso di gruppi si fa riferimento all’età media), che scrivono musica originale nel territorio senese. Gli artisti, dopo l’iscrizione tramite mail all’indirizzo [email protected], che fornirà tutte le informazioni necessarie alla procedura, si esibiranno proprio la sera del 28 dicembre al Teatro dei Rozzi.

Ogni anno, da quel maledetto giorno, l’Associazione organizza infatti una serata per ricordare Arturo, come lui avrebbe voluto. Il vincitore del concorso sarà decretato la sera stessa dell’evento da una giuria di docenti e musicisti di qualità e avrà la possibilità di incidere il brano vincitore allo studio di registrazione Centro Musicale Soundy, senza sostenere alcuna spesa. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza alla QuaVio Onlus. L’associazione fornirà ulteriori informazioni e comunicazioni attraverso i propri account Instagram e Facebook. L’Associazione Arturo Pratelli sta lavorando anche ad altre iniziative, legate ai giovani, che si svolgeranno nei prossimi mesi.