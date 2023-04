Un compleanno da record Nella Faleri è la ’nonna di Siena’ Ha spento 108 candeline

Ben 108 anni e non sentire il peso dell’età. Così appariva ieri Nella Faleri, la ’nonna di Siena’, felice e in salute nel suo appartamento di via La Pira a Monteroni d’Arbia, in mezzo a una cinquantina di parenti, amici e vicini di casa che hanno voluto festeggiare il suo compleanno.

Presente anche il sindaco Gabriele Berni, arrivato con un omaggio floreale e un pizzico di orgoglio per il primato della longevità che il comune detiene in tutta la provincia grazie a Nella. (97° posto a livello nazionale, 7° in Toscana, prima in provincia di Siena). Il 2 aprile 1915, un mese e mezzo prima che i fanti italiani attraversassero il “placido Piave” e dessero inizio alla guerra che avrebbe completato l’unità d’Italia, nasceva Nella Faleri, nel podere ’Le Madonne’ di San Fabiano, a un tiro di schioppo dal centro di Monteroni. Poi il matrimonio con Azurigo e il definitivo trasferimento nel capoluogo. Oggi vive con la figlia Lucia, il genero, la nipote Laura e suo marito Roberto. La serenità che le deriva dall’affetto della famiglia appare fondamentale, anche se a tutti coloro che ieri le chiedevano quale fosse il segreto della sua longevità, rispondeva con aria birichina: "Mangio di tutto e non ho mai fatto una dieta".

Nel tempo libero gioca a canasta, facendo coppia con il nipote Roberto contro la figlia Lucia e la nipote Laura, e non ci sta a perdere. Inoltre è tifosa juventina e ieri, a qualche vicino che la provocava amabilmente dicendole che la Juve aveva perso, rispondeva: "Non mi risulta!". Dimostrando così che si tiene informata su tutto. La prova? Legge ancora il giornale senza usare gli occhiali.

Valerio Pascucci