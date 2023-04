Un campo per Gabriele

Una serata emozionante per l’intitolazione a Gabriele Aiazzi del campo di gioco numero 5 del Tennis club Poggibonsi. Tanti gli amici, un centinaio, che si sono uniti ai familiari nel ricordo dell’atleta e appassionato, scomparso nel 2022, che nel suo percorso ha lasciato un’impronta indelebile sia per i risultati sul piano agonistico che per il suo impareggiabile contributo in termini di socialità per i componenti del circolo di via Marmolada. Accolti dal presidente del Tc Poggibonsi, Luciano Pignattai, e dai consiglieri del direttivo, il sindaco David Bussagli e don Luca Galigani hanno presenziato all’apposizione dalla targa insieme con le persone più care ad Aiazzi, uomo dal cuore d’oro, affabile e sempre pronto ad aiutare gli altri. Aspetti peculiari della personalità di Aiazzi sottolineati anche dal professor Paolo Bencini, memoria storica del sodalizio e autore nella circostanza anche di uno scritto pieno di affetto con un pensiero dedicato all’allievo. Tra le proiezioni di video e gli immancabili aneddoti, il dottor Pietro Suchan è stato fra i protagonisti di un doppio dalle caratteristiche di un Memorial per l’amico Gabriele, salutato dalle autorità tennistiche con in testa il presidente regionale della Federtennis, Guido Turi, e da Carlo Pennisi, vertice del Ct Firenze.

Paolo Bartalini