Un bonus da 750 euro ai 16.500 dipendenti Mps

I 16.500 dipendenti del gruppo Monte dei Paschi di Siena riceveranno un premio in contanti o in welfare da 750 euro, un contributo previdenziale maggiorato del 3% e un aumento da 6 a 7 euro del buono pasto. Lo prevede l’accordo sottoscritto da Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin, che sottolineano come il contributo previdenziale aziendale fosse fermo al 2,5% da 20 anni e il buono pasto non fosse in linea con quello corrisposto dalla maggior parte delle banche. "Quest’anno - commenta il vicecoordinatore della Fabi nel gruppo Mps Guido Fasano (nella foto) - anche in forza dei risultati raggiunti, le organizzazioni sindacali hanno avviato un dialogo con la banca perché fosse corrisposto a tutti i dipendenti un premio aziendale più significativo". Quello ottenuto è "un importante risultato sindacale che riconosce alle lavoratrici e ai lavoratori del gruppo i sacrifici a cui sono stati chiamati per anni".