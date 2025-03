Un boato, viene giù il muro. Travolta una macchina

Un boato. Come se ci fosse stata una scossa di terremoto di quelle che nel febbraio 2023 causarono settimane insonni ai senesi. Una famiglia che abita in via San Martino è corsa fuori di casa scoprendo che la macchina era stata investita dal crollo di un muro. Chiamati subito i vigili del fuoco poliziani intervenuti nella strada che corre dietro i Licei poliziani. Erano le 21.45. I pompieri sono rimasti qui fin quasi alle 2 per svolgere verifiche sulla parte superiore del terreno dove si era verificato il cedimento. E’ stato deciso di chiudere la strada al traffico per sicurezza. "Ha ceduto un tratto di muro privato – conferma il sindaco Michele Angiolini – che ha danneggiato un’auto posteggiata poco sotto. Con il vice sindaco Luciano Garosi siamo stati sul posto insieme alla polizia municipale e, appunto, ai pompieri. I nostri operai hanno transennato l’area e creato un passaggio pedonale sicuro. E la Municipale, in accordo con i residenti della via senza sfondo, ha definito le misure per garantire la sicurezza della circolazione". Il cedimento è conseguenza dell’ondata di maltempo che ha interessato negli ultimi giorni l’intera Toscana. "Sono in contatto con i proprietari dell’area interessata dalla frana per avviare al più presto un primo intervento di messa in sicurezza sul terrapieno che insiste sul muro crollato", aggiunge il sindaco Angiolini.

La.Valde.