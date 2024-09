’Un aperitivo con i tutor’. L’11 settembre nella sede di San Francesco

L’11 settembre, a partire dalle 17, nel chiostro della sede didattica dell’Università di Siena di San Francesco, si terrà ’Un aperitivo con i tutor’. L’evento è dedicato a tutti coloro in procinto di scegliere il percorso di studi e anche a quanti desiderino entrare in contatto con le studentesse e gli studenti tutor dell’Ateneo. E a chi si è immatricolato. Sarà anche un’occasione per accogliere le famiglie delle future studentesse e dei futuri studenti. Sarà allestito un punto informativo a cura dell’amministrazione. La partecipazione è gratuita e non occorre prenotazione.