Un altro parapiglia in fondo a via dei Gazzani

E’ successo ancora. Una lite, sempre in fondo a via dei Gazzani dove incrocia Camollia. Un parapiglia fra un gruppetto di persone. Sarebbe accaduto intorno alle 16. Ormai chi abita nella zona e ha attività in quest’area sta in guardia. Perché è vero che c’è stato il giro di vite del questore, il divieto di ritorno a Siena. Bisogna però vedere se i destinatari lo rispettano oppure non se ne curano. O, magari, si tratta di persone diverse. Nessuno ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, niente volanti della polizia, né carabinieri. Il parapiglia si è dissolto rapidamente. Ma è chiaro che nel quartiere la situazione crea apprensione e preoccupazione. Perché gli episodi accadono in pieno giorno, questa è un’area frequentata da tante persone. Di passaggio.

Intanto il prefetto, che aveva già disposto un’intensificazione dei controlli mirati da parte delle forze dell’ordine fra Camollia-Lizza-piazza Gramsci, ha convocato il 19 marzo una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza allargato. Nei giorni scorsi, come si ricorderà, anche Confcommercio aveva chiesto proprio sul tema un incontro urgente al prefetto.