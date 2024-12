Un aiuto per la mensa Caritas. Lojudice: "Un gesto concreto per sostenere chi è meno fortunato"

Scatole, buste e maxi-confezioni sono arrivate in dono alla Caritas dell’arcidiocesi per permettere veramente a tutti, anche quest’anno, di festeggiare il Natale. Grazie alla generosa donazione della Conad Nord Ovest, sono stati offerti alla Caritas generi di prima necessità come: olio di oliva, di semi, passata di pomodoro, tonno, capperi, olive, cipolle, latte, riso, pasta, uova, panettoni e pandori.

"Un sentito ringraziamento – ha dichiarato il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino – a tutte le realtà che, con l’approssimarsi del Santo Natale, hanno voluto fare un gesto concreto per aiutare e sostenere chi è meno fortunato, in un momento dell’anno particolare in cui le condizioni sfavorevoli possono farsi sentire in modo ancora maggiore".

I prodotti sono stati consegnati, dai rappresentanti di Conad, Duccio Carapelli e Federico Melai, da don Vittorio Giglio direttore della Caritas diocesana, Antonella Mori, vicedirettore della Caritas diocesana, Suor Nevia e Suor Angela della mensa di San Girolamo. "Questi gesti – spiega don Vittorio Giglio – di generosità e sensibilità non devono essere dati per scontati e sicuramente rappresentano anche uno stimolo per la nostra Caritas, che tutto l’anno è impegnata ad ascoltare le richieste e le sollecitazioni che arrivano dal territorio, cercando di rispondere sempre al meglio delle possibilità".

Inoltre, Opera Laboratori, come ogni anno, ha stanziato a favore della Caritas un’importante somma in denaro che verrà utilizzata per sostenere le mense e i centri Caritas diocesani oltre che per istituire un fondo per l’emergenza lavoro.

"Io non parlo di generosità, penso piuttosto che il Signore provveda: scalda i cuori di alcune persone. In tanti hanno telefonato chiedendo di poter fare il servizio il giorno di Natale, ho perso il conto delle persone che verranno ad aiutare – ha detto Suor Nevia -. Per il pranzo natalizio abbiamo previsto un menù particolare con lasagne alle verdure e pollo. Giornalmente diamo da mangiare alla nostra mensa a circa cento persone, perlopiù pakistani e afghani, non sappiamo ancora quanti verranno per Natale". Anche se sappiamo già che, come sempre, sarà un’occasione di calore e condivisione per tante persone (come ogni giorno), quel pranzo di Natale consumato alla mensa per i bisognosi.