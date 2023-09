Un aiuto concreto per comprare casa

Con l’obiettivo della crescita demografica, il Comune di Radicondoli ha messo a disposizione 200.000 euro per finanziare l’acquisto di prime case nel suo territorio comunale, con l’obbligo per i beneficiari del contributo di fissare la residenza nell’abitazione acquistata. Gli interessati hanno tempo fino al prossimo 31 dicembre per presentare la domanda. Regolamento sul sito internet del Comune.