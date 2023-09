Ultimo palio della stagione Zedde il più corteggiato Guglielmi è a cavallo Veranu e Astoriux nel lotto

di Laura Valdesi

SIENA

Due cavalli che a luglio hanno corso in Piazza, Veranu e Astoriux (rispettivamente nell’Aquila e nel Nicchio) sono stati scelti ieri sera per il palio di Castel del Piano. Quello forse più amato dai senesi fra le manifestazioni extra moenia, che chiude la stagione delle corse. Indicati dai capitani amiatini anche altri due nomi importanti che arrivano dalla stessa scuderia, quella di Giuliano Sampieri: l’espertissimo grigio Uan King e Tempesta da Clodia. Ecco i quattro mezzosangue che, poco prima delle 21, sono stati assegnati alle contrade dopo le batterie della tratta. Veranu, che nel palio del settembre scorso vinse montato da Carlo Sanna nel Borgo questa volta difenderà i colori delle Storte. Che infatti hanno esultato anche se il popolo non è certo digiuno di successi visto che ha conquistato lo Straordinario della ripartenza nel maggio 2022 con Antonio Siri su Quantovali. Astoriux è stato mandato dalla sorte nel Poggio che nell’ultimo palio aveva dato fiducia ad Alessio Migheli. Poi le rivali, Borgo e Monumento. Quest’ultimo non vince dal 2013 e nel settembre scorso, dopo aver ingaggiato Luigi Bruschelli, fu costretto a restare alla finestra per un lieve infortunio a Tout beau. Potrà provare a vincere con il grigio Uan King che ha corso entrambi i palii 2022 (prima nel Borgo con Sanna e poi con Siri nelle Storte), mostrando nella seconda batteria di scorrere bene in piazza Garibaldi. Il cavallo appare in condizione. Tempesta da clodia è toccato invece alla rivale Borgo che, non va dimenticato, ha dovuto fare i conti con l’infortunio per l’Assunta di Sanna a cui era logicamente molto vicino. Fra i candidati ad indossare questo giubbetto, ecco i primi rumors, Sebastiano Murtas mentre Federico Guglielmi si è accasato nel Poggio. Attesa soprattutto per vedere a chi affiderà il giubbetto il Monumento che potrebbe anche tentare il colpo grosso trovando l’intesa con Giuseppe Zedde che in questa pista ha sempre fatto molto bene. Nel valzer delle monte (gli infortuni di Sanna e Siri hanno scombussolato i piani togliendo punti di riferimento) anche Antonino Mula: Storte? Stamani alle 9,30 si vedrà chi monterà per la prima prova.

Se Tempesta da clodia ha vinto la prima batteria, montata proprio da Mula, e Marco Bitti ha spinto Astoriux, poi infatti messo nel lotto, Mattia Chiavassa ha conquistato la seconda su Uan King, in scioltezza. Benissimo anche Veranu nella terza che è stato fermo come una statua al canape quasi conoscesse a memoria quello che doveva fare.