Ultimatum ad Avi.Coop.. Nuovo braccio di ferro

Tensione sindacale all’Avi.Coop. di Monteriggioni, azienda del Gruppo Amadori. "Il ciclo di assemblee concluso oggi – spiegano le organizzazioni sindacali – mette in luce la preoccupazione di tutte le maestranze, che assieme alla Rsu e alle Segreterie territoriali chiedono chiarezza nel rispetto della garanzia occupazionale. Parlando di persone e non di numeri, qualora non ricevessimo il giusto riscontro entro e non oltre il 23 aprile, Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil, assieme ai lavoratori, si riserveranno di intraprendere le azioni che riterranno più opportune". L’impresa di macellazione e confezionamento tacchini rappresenta una delle più grandi realtà produttive del settore avicolo nella provincia di Siena; la forza occupazionale conta oltre 200 dipendenti, con un impatto a livello territoriale importante che abbraccia la zona di Siena e della Val d’Elsa. Da settimane sindacati e lavoratori esprimono preoccupazione e disappunto rispetto a una serie di incontri che si sono svolti con l’azienda che a oggi delineano "un quadro di non chiarezza rispetto all’organizzazione del lavoro e al futuro occupazionale".