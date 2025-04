Ultima giornata con emergenza e sport

‘La medicina d’emergenza entra in campo’ è il titolo e il tema dell’ultimo appuntamento degli Stati generali della salute, oggi nella Sala storica della Biblioteca comunale degli Intronati. L’evento va a puntare la lente d’ingrandimento sulla gestione delle emergenze urgenze in contesti sportivi.

La giornata si aprirà alle 9.30 con il convegno: fra gli interventi, Stefano Dami, direttore della Centrale operativa del 118 Grosseto e Siena, parlerà del ‘Nuovo modello organizzativo della centrale operativa 118’; Massimo Capitani, direttore Medicina dello Sport Asl Sud est, tratterà di ‘Esperienze sul campo: valutazione del rischio e prevenzione negli atleti agonisti’; Francesco Palumbo, direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale Amiata Val d’Orcia porterà un focus sulle specificità dell’emergenza sanitaria in contesti agonistici ‘UOSD Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza: La gestione dell’emergenza sanitaria in ambito sportivo’; infine, Marcello Montomoli, medico esperto in Medicina di emergenza, terrà l’intervento ‘La cultura del primo soccorso in campo: storie e casi pratici’. Chiuderanno la mattinata l’ascolto e il dibattito alcune testimonianze in prima persona.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, al Tartarugone di Piazza del Mercato, si terrà un laboratorio pratico e gratuito grazie al quale i partecipanti potranno conoscere i principi base del primo soccorso e provarli sul campo. Un’opportunità per avvicinarsi alle tecniche di primo soccorso con il supporto dei professionisti della Centrale 118 Siena-Grosseto, Misericordia, Croce Rossa e Pubblica Assistenza, che guideranno i partecipanti attraverso una lezione teorica e pratica delle manovre salvavita.