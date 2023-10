UilFpl Toscana Sud Est: "Bene l’avvio del dialogo con il dg delle Scotte"

Sergio Sacchetti, segretario di UilFpl Toscana Sud Est, interviene sul dibattito in merito al clima interno a Le Scotte di Siena, per esprimere apprezzamento dopo il confronto con la Direzione generale: "Il cambiamento, organizzativo, strutturale e gestionale genera insoddisfazione e crea malessere tra i lavoratori che influenza anche il clima interno. Ma il clima di lavoro migliora, pur tra le mille difficoltà, se il lavoro è organizzato bene e tiene conto delle esigenze dei dipendenti, anche quando sussistono condizioni negative ineludibili come la mancanza di personale". E ancora: "L’atmosfera nella riunione è stata di reciproco rispetto e dialogo franco tra le parti; sono arrivate tante iniziative per la partecipazione dei dipendenti. UilFpl Toscana Sud Est è pronta a svolgere il suo ruolo di stakeholder fin dalla prossima riunione sulla bozza del Piano sul Benessere Organizzativo".