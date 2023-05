Uffizi Diffusi: tappa a Casole d’Elsa Complessivamente 22 i dipinti presenti nel percorso della mostra

Un importante autoritratto d’artista è il protagonista della nuova tappa espositiva degli Uffizi Diffusi a Casole. Venne realizzato in giovane età dal pittore casolese Augusto Bastianini. Lo scorso anno gli Uffizi avevano portato a Casole un gioiello del Seicento, "L’Allegoria della Pittura e dell’Architettura" di Francesco Rustici detto il Rustichino, mentre al cuore di questo secondo capitolo è la pittura all’aprirsi dello scorso secolo. Complessivamente saranno 22 i dipinti che comporranno il percorso della mostra, visitabile al Museo Civico di Casole fino al 1 novembre. "Per il secondo anno consecutivo gli Uffizi contribuiscono a una mostra nella meravigliosa cittadina di Casole d’Elsa – afferma il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt – In questa circostanza la figura centrale è Augusto Bastianini, oriundo di Monteguidi in Val d’Elsa e poi naturalizzato fiorentino e docente all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Gli Uffizi a Casole invieranno l’autoritratto di Augusto Bastianini, appartenente alla celebre raccolta degli Autoritratti che fu avviata dal Cardinale Leopoldo de’ Medici. Tutto ciò mentre è in corso una vasta campagna di studio della collezione stessa che sarà a breve largamente visibile in ben tredici sale del primo piano degli Uffizi". "L’amministrazione comunale ha lavorato in questi anni con l’intento di tutelare, valorizzare e migliorare la fruizione del museo di Casole, quale istituto e luogo della cultura tra i più belli e ricchi della Valdelsa – afferma l’assessora alla cultura del Comune di Casole d’Elsa, Vittoria Panichi – Per raggiungere tali obiettivi è stato necessario allargare i propri orizzonti e cercare opportunità al di fuori dei confini comunali, puntando su eccellenza ed internazionalità. Per tali motivi l’amministrazione ha fortemente voluto che si realizzasse "Uffizi Diffusi a Casole d’Elsa". Le prime due mostre di questo progetto triennale, dedicate rispettivamente a Francesco Rustici e ad Augusto Bastiani, hanno permesso di approfondire la vita e l’opera di questi due straordinari pittori e di generare nuove forme d’arte quali i cortometraggi dedicati ai due artisti ed il busto del Bastianini realizzato dallo scultore Paolo Morandi. Con orgoglio è possibile affermare che la collaborazione con la Galleria degli Uffizi, il più prestigioso museo d’Italia e tra i primi al mondo, ha rappresentato e rappresenta una grande opportunità".

Lodovico Andreucci