Ufficio scolastico, hackerato il sito Si lavora per ripristinare il servizio

"Stiamo crcando di risolvere il problema", fanno sapere dall’Ufficio scolastico provinciale di Siena. Un disagio non da poco quanto imprevedibile che riguarda il sito internet, in questi giorni infatti inaccessibile. Perché, confermano, è stato hackerato. Digitando infatti www.uspsiena.it appariva un panda. Sì, proprio il simpatico mammifero che adora il bambù, sorridente e accompagnato da scritte in giapponese. Inutile cercare di entrare inoltre nei recapiti dell’ufficio come pure nelle news perchè, in tutti i casi, si segnalava che l’Url richiesto non veniva individuato dal server.

Gli attacchi kacker, dunque, non risparmiano anche gli applicativi dell’Usp che, come è stato spiegato a chi ha chiesto informazioni, in caso di comunicazioni importanti si avvale come sempre del sito del’Ufficio regionale. Quanto ai contenuti, di prassi ogni ente li salva e ne fa una copia per cui, con forte probabilità, nulla è andato perduto. Solo il disagio dunque di dover ripristinare il sito. Come del resto già accaduto a diversi uffici pubblici e privati: un fenomeno con il quale occorrerà sempre più fare i conti. E di cui si occupa da sempre la polizia postale.

La.Valde.