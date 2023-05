Ufficio passaporti Nuova apertura straordinaria

La Polizia di Stato rinnova e ripete l’appuntamento con i passaporti: mercoledì 24 maggio è annunciata una nuova apertura straordinaria dell’Ufficio Passaporti della Questura di Siena. Sono ottanta i posti disponibili per presentare la domanda o rinnovare il documento di identità valido per l’estero. L’apertura straordinaria sarà dunque mercoledì prossimo, dalle ore 14 alle 17. Prima di presentarsi allo sportello della Questura occorre prenotarsi accedendo via web: occorre andare sul sito e cliccare ’agenda passaporti’, registrandosi con SPID o carta d’identità elettronica. Cliccare quindi su ’aperture straordinarie’.