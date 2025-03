Tutto pronto per la nuova rotatoria di Badia a Elmi

Con la nuova rotatoria di Badia Elmi si chiude l’anello della viabilità oramai in dirittura di arrivo sulla provinciale "1" di San Gimignano e quella Certaldelse "64" sulla sponda senese e fiorentina sul ponte dell’Elsa di Badia Elmi. Approvata e deliberata anche dal consiglio comunale della giunta Marrucci la bozza del nuovo accordo di programma che regola i rapporti tra Regione, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Siena, i comuni di San Gimignano, Certaldo e di Gambassi. Per un finanziamento rivisitato che si aggira intorno al milione e mezzo di euro. Metà del costo, come annunciato, è coperto da un finanziamento della Regione, l’altra metà sarà coperto dai contributi della Città Metropolitana, della Provincia di Siena e dei comuni confinanti.

Tutto scorre tranquillo da sotto il ponte dell’Elsa, la frontiera dei tre comuni e due province in direzione dell’Arno. "Abbiamo diligentemente dato attuazione – commenta con soddisfazione il sindaco Andrea Marrucci – all’accordo siglato nel 2018 tra i nostri tre comuni, la Città Metropolitana e la Provincia di Siena. Decisivo è stato l’intervento della Regione Toscana, che ringrazio, che ha finanziato metà dell’opera. Ora siamo in attesa di conoscere l’esatto cronoprogramma dei lavori da parte della Città Metropolitana, così da poterne dare esatta comunicazione a alla cittadinanza - non appena tutti gli enti avranno stanziato le risorse, e così da poter coordinare questo intervento viario con quello di adeguamento del ponte sull’Elsa."

Romano Francardelli