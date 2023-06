Tutto pronto per la ’Notte Bianca’ Poggibonsi fa le ore piccole Musica & shopping protagonisti

Eventi per tutti i gusti per restituire slancio al cuore antico della città e alle attività che compongono il tessuto delle botteghe locali. Partecipano gli enti di volontariato alla Notte Bianca di Poggibonsi, voluta dall’associazione Via Maestra Centro commerciale naturale insieme con Confcommercio e Confesercenti, con il patrocinio del Comune. Appuntamento giovedì prossimo dalle 19 alle 2. Negozi e locali di somministrazione aperti, all’interno di un calendario a base di musica, danza, motori, shopping. Ieri la presentazione con gli interventi del vice sindaco Nicola Berti, della presidente di ViaMaestra Laura Martelli, dei referenti locali di Confesercenti e Confcommercio, Marco Rossi e Fabio Cambi. "Una serata all’insegna dell’allegria, un’organizzazione capillare e attenta – dichiara Laura Martelli – per i tanti appuntamenti di qualità".

"Da parte nostra i ringraziamenti all’associazione ViaMaestra e ai tanti che partecipano alla costruzione della Notte Bianca, la cui organizzazione è complessa e con tanti aspetti da tenere insieme – dice il vice sindaco Berti – e anche in questa occasione la disponibilità dei vari soggetti consente di proporre una iniziativa bella". "Spettacoli di livello – spiegano Marco Rossi e Fabio Cambi a nome delle rispettive associazioni di categoria – per un evento che riveste importanza anche per capacità attrattiva". Nel sottopasso di largo Gramsci il contest rap a cura di Orangebudd Cypher & Mixed e Media. Nei giardini sempre in largo Gramsci, musica vintage con I culo e camicia. Connotazione messicana per via Borgo Marturi (il dj set di Pabloisnokind). Piazza Matteotti sarà dedicata ai motori con Motoclub e Vespaclub e alle 21,30 concerto dei Brianevo. In Via della Repubblica dj set di Simone Pierini dalle 19,30 così come l’esibizione di Balla e Snella dell’Upp in piazza Nagy che precede HB Music Farm della Scuola Pubblica di Musica. In piazza Cavour, Rock targato Italia a cura della Toscanina e in piazza Savonarola "Balla con noi sotto la luna" della Scuola di Ballo MG Siena. Anche piazza Mazzini riservata al ballo dalle 21 con Effekappadance School e alle 22,30 con una Milonga di Tango a cura di Oblivion Tango. In Via Trento a cena con Music Tribe. Special guest MamaMia in Tour dalle ore 22,30 in piazza Enrico Berlinguer.

Paolo Bartalini