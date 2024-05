Tutti pazzi per Clooney. Saluta i fan, niente selfie. Riprese nel ristorante

di Massimo Cherubini

Nel segno di una grande organizzazione proseguono a Pienza le riprese per la produzione del film "Jay Kelly" con George Clooney, Adam Sandler e molti altri attori e attrici di primo piano. Il crono-programma viene rigorosamente rispettato. Si smontano e rimontano le varie aree di scena con un tempismo straordinario. "Sono davvero eccezionali – dice Roberta Rondini presidente della Pro Loco - ad iniziare dal top secret delle riprese e della storia del film. I vari artisti – aggiunge – sono inavvicinabili. I più cercano George Clooney che, quando viene chiamato, saluta alzando la mano. Ma è quasi impossibile avere un autografo, farsi un selfie".

L’altro ieri è stata la volta del ciak in piazza Dante Alighieri, ieri sono state invece girate le scene all’interno del noto ristorante "Buca Delle Fate". Chiuso ovviamente al pubblico, così come sono state temporaneamente serrati altri esercizi commerciali. Il bar ’Il giardino’ nel primo giorno delle riprese è stato utilizzato per preparare i pasti di attori e operatori. Nell’area dei giardini di piazza Dante un altro bar è stato chiuso così come il punto di informazioni turistiche ed una profumeria. E tutti coloro che per le temporanee chiusure hanno avuto perdite d’incasso sono stati prontamente risarciti. Pagamenti anticipati, così come anticipatamente è stato convenuto che domani sera i lavori si interromperanno.

Il cast si trasferisce a Pitigliano dove rimarrà fino a domenica sera. Poi il ritorno a Pienza da lunedì. Il perché di questa interruzione è dovuto al fatto che nella Città di Pio II venerdì prende il via l’Emporio Letterario che terminerà proprio domenica. Quindi dal giorno successivo di nuovo Clooney e colleghi a Pienza per altri tre giorni di riprese. Le ultime, poi il lavoro del regista statunitense Noah Baumbach e dello staff di regia proseguirà in studio. Il film, prodotto da Netflix, uscirà il prossimo anno per una storia, un incontro tra vecchi amici (questo che si sussurra) ambientato negli anni Settanta. "Un film – spiega ancora Roberta Rondini - destinato a grande successo come tutti noi speriamo. La nostra città, conosciuta nel mondo per la sua straordinaria storia, per gli incantevoli paesaggi, per le uniche opere d’arte è ricordata ancora adesso per aver dato immagini e ambienti a capolavori come il "Paziente Inglese, Il Gladiatore, tanto per citare due dei tanti girati a Pienza e nella Val d’Orcia. Che – conclude la presidente della Pro Loco – hanno, come detto, rappresentato una sorta di pubblicità che ha prodotto indiscussi benefici".