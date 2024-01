Tutti pazzi per ’Avaline’. Villa di Geggiano produce un vino per Cameron Diaz

Una star, un’attrice tra le più famose del mondo e molto amata da un pubblico di tutte le età. Ma anche un’appassionata di vini, tanto da crearne una linea dove, anche l’Italia, è protagonista. Parliamo di Cameron Diaz, stella del cinema che, nel 2018, insieme all’imprenditrice Katherine Power, ha lanciato il progetto Avaline. Dentro ci sono vini con caratteristiche precise, come l’essere biologici e "vegan-friendly", senza l’aggiunta di zuccheri, coloranti, concentrati artificiali. Della "famiglia italiana" di Avaline, fa parte anche un vino, un Sangiovese, prodotto appositamente da una storica realtà del nostro territorio, Villa di Geggiano, prestigiosa tenuta che si trova a Castelnuovo Berardenga di proprietà della famiglia Bianchi Bandinelli. Una villa bellissima e antica, un simbolo di queste terre, circondata dal verde, siamo nel Chianti Classico, zona che non ha certo bisogno di presentazioni. La tradizione familiare legata al vino qui è di lunga data, oggi a Villa di Geggiano ci sono 6 ettari produttivi, principalmente Sangiovese, tutti intorno alla Villa; il prodotto simbolo è, ovviamente, il Chianti Classico ed è stata sposata la scelta del biologico. Ma come è nato il Sangiovese per Avaline? "Siamo contenti di questa collaborazione - spiega Gregorio Boscu Bianchi Bandinelli di Villa di Geggiano - tutto è nato da un contatto avuto a New York nel 2019 con una persona che al momento si occupa dello scouting europeo per conto di Avaline. A fine 2022, poi, la richiesta di collaborazione. Ho seguito il processo produttivo con l’agronomo Federico Ricci ed il supporto dell’enologo senese Jacopo Vagaggini. Abbiamo puntato sulla genuinità, in linea con i valori cercati da Avaline. Un prodotto pensato per il bene del consumatore, sincero e trasparente, con gli ingredienti riportati in etichetta e che sta riscontrando apprezzamento negli Stati Uniti. Un vino moderno ma che affonda le radici nella lunga tradizione vinicola della nostra famiglia". Una bella soddisfazione, senza dubbio. Da sottolineare che a Villa di Geggiano il legame con il mondo del cinema non è una novità, anche qui fu girato, infatti, il film "Io ballo da sola" (uscito nel 1996) del grande regista, vincitore di due Oscar con "L’ultimo imperatore", Bernardo Bertolucci. Il vino, dunque, è un prodotto che continua ad affascinare e che trova, nel senese, storia, tradizione, bellezza e una grande passione in grado di fare colpo anche sulle celebrità.

Luca Stefanucci