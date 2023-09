Tutti di corsa per il Giro del lago Il Giro del lago di Chiusi torna oggi per la sua 14esima edizione, con un percorso di 18 km che attraversa Toscana e Umbria, con tratti di salita e passaggi su sterrato. Partenza alle 9:30 da Cabina lago. Un'occasione per ripercorrere fedelmente la tradizione del lago.