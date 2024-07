Tutti a scuola anche durante l’estate. Sui banchi della ’Salvetti’ 150 alunni

A Colle si resta a scuola anche d’estate. È il piano dell’Istituto comprensivo 1 per le attività estive. Sono circa 150 i giovani colligiani che hanno deciso di varcare nuovamente le porte della scuola per partecipare al programma che prende il nome di ‘Divertimento e apprendimento alla Salvetti’. Si tratta di una proposta estiva che sta ottenendo grande approvazione da parte di ragazzi e famiglie. Tutto è partito il 17 giugno e proseguirà fino al 15 luglio. La scuola sta offrendo una vasta gamma di laboratori educativi, giochi e mensa gratuita per tutti i partecipanti. "L’invito è aperto a tutti – viene affermato dalla scuola – ‘Divertimento e apprendimento alla Salvetti’ è più di un semplice programma estivo, è un’opportunità per crescere insieme, imparare e divertirsi".

E ancora: "Questa iniziativa, inserita nel contesto del Piano Estate e sfruttando la progettualità prevista dal Pnrr, ha organizzato laboratori per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado su tematiche di nuove tecnologie, multilinguismo, ambito scientifico/matematico, artistico espressivo, sportivo/motorio, educazione civica e ambiente – si aggiunge –. L’entusiasmo mostrato da studenti e genitori ha sottolineato l’importanza di tali attività per la comunità scolastica. Ogni giorno, i ragazzi possono apprendere nuove competenze e divertirsi in un ambiente sicuro e stimolante".

I laboratori proposti coprono un’ampia gamma di attività, dalle scienze e lingue alla tecnologia e creatività, offrendo ai ragazzi colligiani molteplici esperienze educative. Queste attività promuovono non solo l’apprendimento, ma anche la socializzazione e la cooperazione. Per tutti i partecipanti la mensa è gratuita, questo rappresenta un ulteriore incentivo, assicurando che tutti i partecipanti possano trascorrere l’intera giornata a scuola senza preoccupazioni. Un servizio da intendere come un supporto significativo per molte famiglie, rafforzando il senso di comunità e solidarietà. "L’entusiasmo e la partecipazione mostrati finora confermano il successo dell’iniziativa – continua la scuola –. La scuola Salvetti continua a essere un punto di riferimento per l’educazione e il benessere dei giovani, anche durante i mesi estivi". La proposta chiaramente non riguarda una tipologia didattica medesima a quella svolta durante tutto l’anno. Una proposta nuova per avere la possibilità di vivere la scuola anche d’estate, ma con una prospettiva diversa.

Lodovico Andreucci