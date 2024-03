Tulipani made in Crete: "Un mare di colori"

"L’idea è nata circa un anno fa dalla mia connaturata passione per i fiori e in maniera particolare proprio per i tulipani. Il concetto di partenza è stato nella fattispecie quello di dare alla gente la possibilità di trascorre una o più ore nella natura rigenerandosi con la magia che essa ci regala. Allo stesso tempo di contemplare lo spettacolo impagabile e decisamente insolito per le nostre latitudini, dei tulipani in fiore. Un mare di colori inediti nel contesto delle Crete". A parlare della sua singolare idea è Laura Croci, giovane mamma ascianese che insieme al compagno Francesco Cini e la famiglia gestisce una struttura agrituristica ad Asciano. "Una volta giunti alla determinazione di lanciarci in questa avventura – prosegue Francesco - per farci un’idea abbiamo prima visitato una realtà analoga in un’altra zona d’Italia, dopodiché abbiamo commissionato a dei professionisti del settore uno studio di fattibilità tecnico agronomica e valutazione morfologica del terreno da noi individuato. Laura nel frattempo si è rimboccata le maniche e ha studiato i bulbi di tulipano acquistati appositamente nei Paesi Bassi". "Il terreno in questione è stato affittato dall’amico Enrico Lanini, che non finirò mai di ringraziare – aggiunge Francesco – e anche la collaborazione dell’Amministrazione Comunale ascianese è stata importante".

Lo studio di Laura nel frattempo si è focalizzato in particolare su tre tipi di bulbi: rispettivamente dalla fioritura precoce, media e tardiva. Neppure Francesco ha perso tempo provvedendo alla preparazione di un letto di semina e usando tutto il suo ingegno per trasformare una vecchia seminatrice di aglio acquistata nella lontana provincia di Avellino. "La fioritura oscilla dai 20 giorni al mese – spiega Laura – Ciò rende assai impegnativo seguire le diverse fioriture. In totale abbiamo messo a dimora 80.000 bulbi in 25 file di 150 metri ciascuna prevedendo un passaggio nella parte centrale per i visitatori e la manutenzione".

Lo scorso fine settimana la coppia ha quindi finalmente aperto i battenti riscuotendo un grandissimo apprezzamento del pubblico. "Una delle visitatrici mi ha detto che sarebbe rimasta qui tutto il giorno - racconta sempre Laura con grande soddisfazione –. L’accesso all’area prevede un biglietto di ingresso di 8 euro compresi 3 tulipani a scelta avvolti rigorosamente in carta da giornale riciclata, 5 euro per i bimbi di fascia di età 6-12 anni compresi due tulipani e ingresso gratuito per i piccoli sotto i 6 anni. I tulipani aggiuntivi hanno un costo di 1,50 euro. Per la gioia dei bambini, la struttura dispone infine di carrettine da giardinaggio di plastica per i più piccini e metallo per i grandicelli. Ultimo dettaglio, ma non per importanza, il luogo è dotato di punto ristoro di street food rigorosamente in salsa senese.

Rosario Simone