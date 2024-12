Tucci: "Noi teniamo la barra dritta. Le regole vanno rispettate"

"Il Comune tiene conto dell’interesse generale". Parola dell’assessore comunale alla Mobilità Enrico Tucci (nella foto), promotore del provvedimento che estende in via sperimentale la Ztl nella ’Y storica’ fino al 7 gennaio. "C’è stato un incontro con le associazioni di categoria – conferma Tucci – alle quali ho chiesto di presentare una memoria scritta di rilievi e proposte in vista del prossimo summit, in quanto è necessario trovare una mediazione tra le legittime esigenze di commercianti e artigiani e la prevalente pedonalizzazione di tutta l’area in questione".

L’assessore continua: "Come amministrazione comunale teniamo la barra dritta sulle regole. Oggi i corrieri non possono più fare come gli pare, siamo tornati al rispetto delle norme, pur tenendo conto delle varie esigenze". E ancora: "Abbiamo fatto una riunione ad hoc anche con i rappresentanti dei taxi – afferma Tucci – apportando alcune modifiche in corso d’opera alla sperimentazione. Un esempio? Proprio ai taxi abbiamo dato maggiore libertà di manovra all’interno della Ztl così come è stata confermata l’autorizzazione al carico/scarico all’Hotel Continental per consentire l’arrivo della clientela".

L’assessore ha le idee chiare: "Uno dei nostri obiettivi è quello di rivedere l’impianto generale della Ztl, con particolare attenzione alla puntuale definizione delle modalità di circolazione e sosta nelle singole strade, per avere un quadro aggiornato e di facile consultazione per tutti gli utenti anche mediante nuove modalità digitali. Vogliamo migliorare – aggiunge – le condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione, contenendo, al contempo, i consumi energetici e gli inquinanti atmosferici ed acustici. Per questo, in via sperimentale, abbiamo deciso di estendere la ‘Y storica’ recuperando altre strade del centro alla prevalente pedonalità".

Una volta terminata la sperimentazione ed esaminati i risultati del provvedimento, Tucci convocherà un nuovo tavolo con le associazioni di categoria per risolvere disagi e criticità.

C.B.