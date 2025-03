Tucci a Bezzini: "Ecco i numeri che non ha dato"

Nei giorni scorsi l’Assessore alla Sanità della Regione Toscana Simone Bezzini, nel corso di un Forum organizzato meritoriamente da La Nazione, rispondendo a cittadini e giornalisti ha snocciolato una serie di numeri interessanti oltre che tante affermazioni ottimistiche quanto apodittiche. A commentare l’intervista di Bezzini è l’assessore del Comune di Siena Enrico Tucci.

"A parte una serie di buone e pur condivisibili intenzioni sul futuro della medicina territoriale – dice Tucci – che purtroppo si scontrano con la realtà dei fatti, ovvero con la cronica carenza di operatori sanitari di tutte le professionalità e la estrema riluttanza dei medici di medicina generale di ritrovarsi di fatto, se non addirittura giuridicamente, “dipendenti” delle Usl che diventerebbero padrone del loro tempo, molto più interessanti dei numeri che Bezzini da, sono quelli che non da". Ed entra nello specifico: "Bezzini si guarda bene dal ricordare, non sarebbe simpatico farlo a Siena, che, a fronte di un investimento complessivo di 160 milioni, di cui 50 dal benedetto Pnrr, in dieci anni (2022-2032) sulle Scotte, la Regione nel frattempo ha speso e stanziato oltre 500 milioni per il nuovo ospedale Cisanello di Pisa e circa un miliardo per il “nuovo Careggi” di Firenze, il cuore dell’impero".

L’assessore comunale prosegue: "Bezzini si guarda bene dal ricordare che, come abbiamo appreso dalla stampa nello scorso ottobre, ben 400 infermieri - il 38% del totale - e 220 OSS – il 47% del totale – hanno presentato domanda di trasferimento dalle Scotte nell’ambito del bando di mobilità regionale rivolto al personale del Sistema Sanitario Toscano assunto a tempo indeterminato. Non proprio un bel segnale".

Poi la lingua di Tucci batte sul dente che duole: la Società della Salute. "E neppure ha messo al corrente i cittadini senesi di quanto costa loro annualmente la Società della Salute, 44,50 euro, a fronte di 26.90 euro pagati come quota capitaria dai cittadini degli altri comuni consorziati, a perfetta equivalenza di servizi goduti. Retaggio di tempi che furono... Società della Salute di cui sarà particolarmente interessante leggere altri numeri, ovvero i dati di bilancio, ma questo è un tema che affronteremo nelle prossime settimane".