Truffa Le Scotte. Ex luminare condannato

Un ex luminare delle Scotte è stato condannato ieri a 3 anni per truffa all’azienda ospedaliera senese e a 3200 euro di multa. Le motivazioni fra 90 giorni: l’avvocato Alessandro Gamberini che assiste lo specialista insieme a Massimo Rossi già annuncia appello. Il giudice Francesco Cerretelli ha accolto la richiesta del pm Alberto Bancalà che era stata però di 3 anni e 900 euro di multa. Al centro della vicenda giudiziaria l’aver svolto l’attività libero professionale extra moenia pur avendo l’esclusività che imporrebbe invece di effettuare visite solo all’interno del policlinico. Anche a seguito di ciò avrebbe percepito indebitamente, fra il 2008 e il 2018, circa mezzo milione di euro. L’Azienda ospedaliera si era costituita parte civile.

"Una condanna che non riscontra quanto emerso nel corso del dibattimento – spiega l’avvocato Gamberini – ; le visite erano state effettuate per amicizia e a conoscenti che, magari, non trovavano il pediatra. Nessuna libera professione extra moenia, piuttosto un favore. Tutti hanno detto che non voleva nulla per la visita e c’era stato, per sdebitarsi, chi aveva consegnato due bottiglie di vino".

La.Valde.