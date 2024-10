Troppi rischi con gli autobus in pieno centro

Ieri mattina un autobus ha urtato porta Camollia, lasciando il segno blu sul marmo e non solo. Nel pomeriggio di domenica, un altro mezzo di linea aveva sbattuto contro un’auto, provocando seri danni a una fiancata (e non è la prima volta). Al di là delle contingenze e degli incidenti che possono sempre verificarsi, prima o poi dovrà tornare d’attualità un problema che pare dimenticato: è possibile studiare un’alternativa per ridurre, se non eliminare, il passaggio di mezzi così ingombranti e pericolosi in via Camollia e in via Campansi? Ogni tanto il tema riaffiora, per poi assopirsi. Ma i problemi per le persone e per il patrimonio artistico sono evidenti e meritano più attenzione.