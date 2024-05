Trofeo Scacchi Scuola. La ’Cecco Angiolieri’ conquista il terzo posto

Oltre 1750 partecipanti, 324 squadre, 400 fra accompagnatori, dirigenti, arbitri e organizzatori. Questi i numeri del Trofeo Scacchi Scuola 2024 che si è svolto a Montesilvano (Pe) dal 12 al 15 maggio. Una manifestazione organizzata dalla Federazione Scacchistica Italiana. L’impresa della ’Cecco Angiolieri’ di Siena appare notevole; il team senese ha conquistato il podio dopo una rincorsa caparbia, culminata con una brillante vittoria all’ultimo turno che l’ha proiettata al 3° posto assoluto. Il Torneo è stato vinto da Palmanova, al 2° posto Fermo. Sul suo cammino, la ’Cecco Angiolieri’ ha anche incontrato, e battuto, la rappresentativa di Marostica. Con l’occasione, i dirigenti delle due società cittadine hanno gettato le basi per un gemellaggio, per ora solo scacchistico, ma un domani chissà. Ed ecco la composizione del team senese: Orlando Pin (un fuoriclasse, ha mantenuto le aspettative), Gabriele Timo (che ha confermato grandi potenzialità), Lucas Mocciola (in costante crescita), Lavinia Almarai (gioco brillante), Tommaso Betti (sempre molto presente nei momenti che contano), Samuele Di Benedetto (ha dato il 100% e portato a casa punti importanti). Capitano e trainer Alessandro Patelli, responsabile anche della Sezione Scacchi della Mens Sana e del Cral Mps; dirigente accompagnatore la docente Antonella Moretti. Per la provincia di Siena hanno partecipato anche l’istituto ’Marmocchi’ di Poggibonsi e il ’Mencarelli’ di Chianciano Terme. Dal 29 giugno al 7 luglio, a Salsomaggiore, si svolgerà la finale del campionato italiano giovanile. La Mens Sana Scacchi-Cral Mps parteciperà con oltre 30 ragazzi.