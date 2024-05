Trofeo ’Mencattelli’. Cento atleti iscritti

Come dicono gli esperti, oggi si possono ammirare le imprese di Pogacar e degli altri campioni del ciclismo con sguardo sereno, senza pensare ad alchimie che alterano l’organismo e inquinano lo sport. Il discorso vale ancora di più per l’attività giovanile e dunque domenica, mentre oltre cento atleti di 13-14 anni di età, provenienti da tutta Italia, accarezzeranno (e morderanno) con i propri tubolari i rilievi del territorio di Montepulciano, per contendersi la 29.a edizione del Trofeo Fratelli Mencattelli, il pubblico li potrà ammirare e incitare con la stessa serenità, confidando in un risultato limpido. Questa classica del ciclismo giovanile riaccende la passione per le due ruote che ha profonde radici nel sud senese: gli organizzatori dell’associazione sportiva Gracciano, presieduta da Diego Caselli, hanno previsto un percorso di 29 chilometri (partenza, ore 10.30) che toccherà tutte e cinque le frazioni del territorio a valle di Montepulciano, con un’altimetria che farà inevitabilmente emergere solo i polpacci più allenati. Hanno inoltre previsto, dalle 9.45, in Piazzetta Don Felici, una coinvolgente novità e cioè il palco per la presentazione delle squadre e dei singoli concorrenti. Tra gli "osservati speciali", Laerte Scappini, dell’U.C.Empolese, che proprio a Gracciano, nel 2023, conquistò il titolo toscano Esordienti e che indosserà dunque la maglia di campione. E visto che in questo trofeo, su queste strade, si sono messi in evidenza l’aretino Daniele Bennati, in carriera prezioso gregario dell’iridato Mario Cipollini, poi C.T. della nazionale azzurra, e più di recente il livornese Diego Ulissi, due volte campione del mondo juniores, è lecito per Scappini nutrire sogni di gloria, nella scia degli illustri colleghi. Diego Mancuso