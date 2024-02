Tricomi è Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito trenta onorificenze al Merito a cittadini distintisi per attività volte a contrastare la violenza di genere, per un’imprenditoria etica, per un impegno attivo anche in presenza di disabilità, per l’impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per la scelta di volontariato, per attività in favore dell’inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo. Tra questi, Paola Tricomi (foto), Research Fellow dell’Università per Stranieri di Siena, con questa motivazione: "Per la sua determinazione nel voler abbattere gli impedimenti e gli ostacoli in modo che sia garantito il diritto allo studio delle persone disabili". "E’ con grande orgoglio e gratitudine che l’Università per Stranieri partecipa al conferimento dell’onorificenza per l’impegno di Tricomi – fanno sapere dal rettorato –. L’Ateneo si stringe intorno a Paola, con l’auspicio che il diritto allo studio diventi realtà per ogni persona indipendentemente dalle proprie abilità e condizioni". La cerimonia sarà al Quirinale il 20 marzo.