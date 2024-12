Treni stracolmi e disagi pendolari: guasto e ritardi sulla linea Siena-Empoli

Treni stracolmi di disagi. Viaggiatori fatti scendere per un guasto a un passaggio a livello e costretti ad aspettare al gelo per minuti e minuti il treno successivo, che non è passato. E i bus sostitutivi sono arrivati in forte ritardo. Ancora disavventure per chi prende il treno. Ieri mattina, sulla linea ferroviaria Siena-Empoli, l’ultimo anello di una lunga catena di disservizi che sta provocando accese polemiche anche sui social. Letteralmente infuriati anche quelli del Comitato pendolari Valdelsa, gente che sale tutti i giorni su un treno per motivi di lavoro o di studio, toccando con mano le troppe criticità di una linea ferroviaria di nuovo nel mirino delle proteste.

A questo giro a far arrabbiare (ma è un eufemismo) i viaggiatori è un episodio che ha dell’incredibile. Alla stazione di Granaiolo, per un guasto a un passaggio al livello mentre intorno alle 5,45 stava arrivando il primo treno da Siena, la corsa è stata soppressa e i viaggiatori sono stati fatti scendere per attendere il treno successivo, che però ha subito la stessa sorte: cancellato. I bus sostitutivi sono arrivati dopo parecchio tempo, rinfocolando le polemiche. Nel frattempo il treno veloce Buonconvento - Firenze che non fa fermate intermedie in Valdelsa e ferma solo a Empoli è passato tranquillamente e i pendolari si sono chiesti come fosse possibile. Si aspettavano che si fermasse e ci sono stati momenti di grande tensione.

Intanto, per i continui ritardi e le ripetute soppressioni di corse, i pendolari del treno saranno risarciti per i disagi subiti nel mese di ottobre. Per loro scatterà un bonus pari al 20 per cento dell’abbonamento. Riceveranno l’indennizzo i viaggiatori di tutte le quattordici linee regionali, tra cui quelle che interessano la nostra provincia, compresa, ovviamente, la Firenze-Empoli-Siena. Tutti i possessori dell’abbonamento mensile di ottobre 2024 potranno o presentarsi alla propria biglietteria e ottenere uno sconto del 20% sull’acquisto del prossimo abbonamento, oppure fare domanda di rimborso riempiendo il modulo disponibile sul sito di Trenitalia e inviandolo per posta elettronica. Per farlo hanno tempo fino al 31 gennaio prossimo.

Tutto questo mentre si rende sempre più necessario il raddoppio del tratto Empoli-Granaiolo, di dieci chilometri. Un’opera attesa da anni e che dovrebbe eliminare definitivamente l’incubo dei pendolari: i ritardi.