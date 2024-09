Treni, l’ora del disagio. Week end da incubo

Disagi in arrivo in questo week end per chi viaggia in treno. Per l’installazione di nuove tecnologie alla stazione di Empoli dalle 21,30 di stasera alle 12 di domani saranno sospese tutte le corse tra Firenze e Ponte a Elsa. Inoltre, dalle 11.30 di oggi alle 12 di domani i treni tra Empoli e Siena saranno tutti cancellati. La circolazione ferroviaria sarà sospesa anche tra Firenze e Pontedera dalle 23 di stasera fino alle 12 di domani.

Per ridurre i disagi saranno in funzione dei bus sostitutivi su entrambe le linee, sebbene con alcune limitazioni. Sulla linea Firenze-Pisa, i bus non effettueranno fermate a Le Piagge e Signa. "I tempi di percorrenza – spiega Trenitalia- potrebbero allungarsi a causa del traffico stradale, e il numero di posti sarà ridotto rispetto al servizio ferroviario abituale. È consigliabile riprogrammare il viaggio. Inoltre, sui bus non sarà possibile trasportare biciclette né animali, fatta eccezione per i cani guida".

I canali di acquisto di Trenitalia, inclusa l’app Smart Caring, sono stati aggiornati con il programma straordinario e le fermate previste per treni e bus. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Trenitalia nella sezione Infomobilità, oppure chiamando il numero gratuito 800892021. Intanto, è sulla rampa di lancio il raddoppio del tratto Empoli-Granaiolo, di dieci chilometri.

Non appena ultimato, darà continuità alla linea già a doppio binario tra Granaiolo e Poggibonsi, andando a interessare l’intero collegamento tra Empoli e Poggibonsi: i due maggiori centri abitati della Valdelsa senese e fiorentina.