Trekking e protezione civile: "Presto la scuola di droni"

"Non occorre essere un super eroe e nemmeno Big Jim: basta avere amore per il territorio, la sua popolazione e gli animali". Parola del Gruppo trekking senese che sta vivendo una stagione nuova perché di recente è nato al suo interno anche un nucleo dedito alle attività di protezione civile, sempre più necessarie visti i cambiamenti climatici e gli eventi atmosferici violenti. Il responsabile della task force è Guido Guiggiani. "Il Gruppo Trekking a cui appartengo cammina in tutto il territorio senese e non solo. Consente di rilevare disfunzioni che esistono in una realtà complessa come la nostra provincia toccando boschi, dighe e corsi d’acqua che nessuno raggiunge se non a piedi. Ci siamo già occupati della Francigena, mettendo le pietre miliari non solo nei dintorni della città ma anche a San Gimignano fino all’Amiata, facendo tuttora manutenzione. Insomma, il nostro è un osservatorio particolare. Così quando durante il covid non potevamo camminare, alcuni di noi hanno voluto approfondire l’iter per creare un gruppo di protezione civile", spiega Guiggiani. Task force che si autofinanzia ma già guarda avanti. "Qualche giorno fa a Badesse, zona dove interveniamo in caso di necessità, è stata fatta l’iniziativa ’Io non rischio’. Un modo per incontrare i cittadini e spiegare loro come comportarsi, per esempio, in caso di allagamenti sperimentati come noto anche in questa area. Insomma, le buone pratiche in caso di calamità naturali", aggiunge Guiggiani. Presto saranno organizzati corsi per imparare ad usare la motosega: pare una banalità ma risultano preziosi quando alberi e rami si abbattono sulle strade devono essere rimossi. "Il progetto ambizioso è tuttavia – conclude Guiggiani – quello di una scuola per formare piloti di droni, mezzi sempre più indispensabili per la protezione civile a cui spero partecipino i giovani. Lancio un appello alle nuove generazioni: unitevi a noi, abbiamo bisogno della vostra energia. Vogliamo trasmettervi questa passione".

La.Valde.