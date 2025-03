Il tema della legalità sotto i riflettori del festival pedagogia Lef. Martedì 25 marzo al Parco Falcone- Borsellino di Poggibonsi, alle 8 è in programma il ‘Trekking della legalità’. Percorso riservato ad alcune classi del locale Istituto di Istruzione Superiore Roncalli. Il percorso si conclude con un incontro presso l’aula magna del Roncalli con un referente di Libera. In collaborazione con il Presidio Associazione Libera Valdelsa e con Istituto Roncalli. Alle 21, invece, gli studenti sono protagonisti. Nella Sala minore del Teatro Politeama, è in scaletta la premiazione del concorso ‘Giovanni Messina’. Evento a cura di Rotary Club Alta Valdelsa. Ingresso libero.

Fabrizio Calabrese