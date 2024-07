Tre volti nuovi e due conferme. E’ la squadra della sindaca Cenni

Tre volti nuovi e due conferme rispetto alla precedente giunta comunale di Poggibonsi. La squadra di governo della neoeletta sindaca Susanna Cenni è caratterizzata da un mix tra cambiamento e continuità. Le new entry sono rappresentate da Lisa Valiani con delega allo Sviluppo Economico (lavoro, imprese, commercio, turismo, agricoltura), Innovazione, Pari Opportunità; da Elisa Tozzetti, aassessore a Politiche dell’Istruzione, Formazione, Politiche culturali; e da Filippo Giomini (tra l’altro eletto consigliere alla tornata di giugno nella lista del Pd), che avrà le deleghe a Cura e Partecipazione, Qualità urbana, Politiche Giovanili, Sport.

Proseguono il cammino in giunta Enrica Borgianni, Politiche e coesione Sociali, Politiche abitative, Personale, Consorzi stradali, e Fabio Carrozzino, che ricoprirà anche le mansioni di vicesindaco occupandosi di Lavori pubblici, Bilancio, Transizione ecologica, Mobilità, Trasporti.

L’elemento di novità è da individuare nella creazione dell’assessorato alla Cura della Città e alla Partecipazione, in un team dalla notevole impronta femminile e giovanile: "Un’attenzione – si spiega dal Comune– alla forza innovativa che donne e giovani rappresentano". Domani alle 17, nella seduta di insediamento del Consiglio comunale, la sindaca – che mantiene per sé le deleghe a Urbanistica, Polizia municipale, Società partecipate, Relazioni con i cittadini, Protezione civile – formalizzerà le nomine davanti all’assemblea. "Entrano in giunta delle persone che hanno maturato esperienze rilevanti fuori dagli ambiti istituzionali – afferma Cenni – e che sono a disposizione della città per il governo di settori centrali. Lisa Valiani, giovane ingegnera, arriva dal mondo dell’impresa e dall’associazionismo femminile. Elisa Tozzetti, nuova agli incarichi istituzionali, ha una competenza a lungo impegnata nella cultura e nella scuola. Con Filippo Giomini, il più giovane della squadra, entra un assessore di Staggia Senese che sarà impegnato nella costruzione delle Consulte e nello sport. Restano inoltre a presidiare settori cruciali Fabio Carrozzino ed Enrica Borgianni. Carrozzino si occuperà degli investimenti, sia in corso che da avviare, e della partenza e dell’estensione delle comunità energetiche, Enrica Borgianni proseguirà il suo impegno nel promuovere la coesione sociale con una attenzione ancora più grande ai fenomeni di povertà, all’invecchiamento della popolazione, alla capacità di risposta dei servizi".

Paolo Bartalini