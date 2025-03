Tre nuove commissioni. Comunicazione formazione e rapporti

Comunicazione e promozione dell’immagine professionale, formazione e rapporti esterni: sono le tre commissioni create dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche per coinvolgere gli iscritti e strutturare il lavoro. Il filo conduttore dell’ultima assemblea è stato rafforzare il ruolo dell’OPI come punto di riferimento per gli infermieri e nel rapporto con la società. Ognuna delle commissioni sarà articolata in gruppi di lavoro, con referenti dedicati, e sarà aperta alla partecipazione di tutti. "Abbiamo avviato un percorso - dice il presidente dell’Ordine di Siena Francesco D’Ambrosio - che ci porterà a valorizzare la professione, cercando di affrontare al meglio i nostri appuntamenti istituzionali, come la Giornata Internazionale dell’Infermiere del 12 maggio. Questo è il primo passo per raggiungere l’altro grande obiettivo: farci conoscere sempre più e meglio dalla comunità senese".