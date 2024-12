"Tre assunzioni a Nottola. Aree interne, buona notizia". La soddisfazione di Rosignoli

"Assunti due nuovi specializzandi ortopedici ed uno specializzando nefrologo all’ospedale di Nottola a Montepulciano: sono parte dei 18 neo assunti tramite l’apposito concorso bandito dalla Regione per gli ospedali minori o lontani dalle grandi città, un importante misura per mantenere la sanità territoriale che la Regione mette in campo utilizzando risorse del proprio bilancio pur tra i tanti tagli del Governo". Così la consigliera regionale del partito democratico Elena Rosignoli e membro della Commissione istituzionale per la valorizzazione e lo sviluppo delle Aree interne del consiglio regionale esprime soddisfazione per l’assunzione dei primi 18 medici tramite concorso appositamente bandito per colmare la carenza di specialisti negli ospedali e nei presidi dell’isola d’Elba, della montagna e delle aree interne. Tre dei professionisti vanno in forza all’ospedale di Montepulciano.

"La Toscana – afferma l’esponente Pd – difende anche così la possibilità di vivere lontani dai grandi centri urbani trovando al contempo una soluzione al reclutamento dei sanitari per aree interne come queste. Una delle emergenze della sanità italiana che il Governo continua a non affrontare. Ai medici che presteranno servizio in questi ospedali infatti sono previsti incentivi economici e indennità specifiche al fine di garantire una presenza minima pluriennale, cercando così di legarli al territorio per un periodo tempo ben definito. Era una proposta avanzata dalla Commissione aree interne e sono quindi soddisfatta della sua attuazione” conclude Elena Rosignoli. Il concorso è stato bandito in estate