Trattori, il giorno della protesta. Il ’cuore’ sarà la rotonda a Bisciano. Attesi anche da fuori Regione

di Laura Valdesi

SIENA

"Ci raccomandiamo per chi verrà con i mezzi che siano in regola per la circolazione stradale. Invitiamo tutti a seguire comportamenti corretti, rispettosi e collaborativi verso le forze dell’ordine che sono lì per svolgere il loro lavoro. E ci danno un prezioso aiuto al regolare svolgimento della manifestazione". Così sul profilo facebook di ’Riscatto agricolo’, il gruppo che non si richiama a sigle sindacali ma si pone l’obiettivo, nella nostra provincia come in tutta Italia, "di portare all’attenzione di tutti problemi del settore, con decisione ma nella maniera più professionale possibile". Dalla richiesta di regolare l’ingresso dei cibi sintetici a quella di vietare l’importazione di prodotti agricoli da Paesi dove non sono in vigore gli stessi regolamenti italiani, fino ad agevolazioni per il carburante troppo caro. Senza contare i danni della fauna selvatica, lamentati da sempre.

Tutto è pronto, insomma, per la manifestazione di protesta che oggi avrà il ’cuore’ nell’area fra il casello di Bettolle e la rotatoria di Bisciano da cui poi si raggiunge l’outlet ’Valdichiana Village’ a Foiano. Impossibile capire quanti trattori si concentreranno in questa zona. Facile invece ipotizzare che si tratti di decine e decine. C’è chi dice 50, chi ritiene che saranno poco meno di 100. In arrivo da tutta la provincia di Siena, ovviamente, dall’Aretino ma alcuni anche da fuori regione. Dalla vicina Umbria, per esempio. Nella rotatoria di Bisciano dovrebbe essere il punto di raccolta degli agricoltori che protestano e sperano di essere ricevuti a Roma mentre alcuni striscioni dovrebbero essere messi in un terreno che fronteggia il casello dell’A1. Salvo cambiamenti di programma, circa ogni ora sarà fatto un corteo-carosello fra le due rotonde a Bettolle non per bloccare il traffico ma solo rallentarlo in maniera da far risaltare i temi al centro della loro manifestazione. S’inizia alle 9 oggi e si va avanti, senza interruzione, per cinque giorni. Fino a domenica. Ciò comporterà un servizio di ordine pubblico 24 ore su 24, coordinato dalla polizia ma a cui parteciperanno, come sempre, anche le altre forze dell’ordine. Compresa la Municipale di Sinalunga che farà anche dei turni serali a Bettolle. Visto che il disagio per gli automobilisti sarà inevitabile, meglio puntare su strade alternative rispetto a Bisciano per imboccare la Siena-Bettolle, anche in direzione Perugia. Non ingolfando così la situazione.