Si ribalta con il trattore, grave un uomo a San Gimignano

Siena, 21 settembre 2023 – Incidente sul lavoro questo pomeriggio a San Gimignano (Siena): un uomo di 55 anni è rimasto gravemente ferito dopo il ribaltamento del trattore di cui era alla guida.

L'incidente è avvenuto in un terreno agricolo in località San Benedetto: l'uomo è stato trasportato all'ospedale Le Scotte di Siena con Pegaso. Sono in corso di accertamento le cause che hanno portato al ribaltamento del trattore.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche l'ambulanza della Misericordia di San Gimignano, i Carabinieri di San Gimignano e il personale di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl.