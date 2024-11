"Tratta Siena-Poggibonsi. C’è massima attenzione"

"L’attenzione e l’impegno del Comune sul raddoppio della tratta da Siena a Poggibonsi sono massimi, serve un sostegno congiunto anche per recuperare ritardi di sessanta anni". Così l’assessore Enrico Tucci ha risposto all’interrogazione del gruppo Pd, illustrata da Luca Micheli, in merito all’ammodernamento strutturale della tratta ferroviaria Siena-Firenze con il progetto di raddoppio della linea Siena-Poggibonsi. "L’amministrazione – ha spiegato Tucci – pone particolare attenzione al miglioramento delle infrastrutture di mobilità, riconoscendo che un efficiente collegamento tra Siena, Firenze e altre aree strategiche della Toscana rappresenta un obiettivo prioritario per favorire lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio". E ancora: "Abbiamo instaurato un dialogo con le forze politiche della maggioranza nazionale – ha proseguito l’assessore –, prova ne sia l’ordine del giorno presentato dall’onorevole Francesco Michelotti, dove non solo si richiama l’atavico isolamento infrastrutturale della nostra città e il ritardo nei collegamenti, ma si richiama l’attenzione alle criticità legate alla Siena-Firenze, Siena Grosseto".