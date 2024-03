Trasporto per gli studenti, nuovo accordo

Dopo mesi di dialogo è stata presentata una proposta di convenzione sui trasporti per gli studenti universitari, e da Cravos arrivano le prime critiche. "Durante l’ultimo cda dell’Università di Siena è stata presentata una convenzione per la scontistica sui trasporti – si legge nella nota dell’associazione studentesca –. Nonostante una notevole riduzione del prezzo sugli abbonamenti annuali, abbiamo espresso voto contrario in cda poiché la convenzione stipulata contiene gravi carenze e limitazioni".

Nel dettaglio, gli studenti sollevano alcuni punti: "Dalla convenzione sono esclusi gli studenti iscritti ai corsi singoli, ai master, ai corsi di aggiornamento professionale e gli Erasmus – riporta la nota diffusa da Cravos –. Critichiamo la differenza di prezzo in base all’età (50 euro in più per chi ha oltre 26 anni), ingiustificata e sintomo dell’accanimento nei confronti dei fuoricorso".

"Inoltre – prosegue la nota stampa – la riduzione riguarda solo gli abbonamenti annuali, che comprendono anche i mesi estivi, in cui la comunità studentesca non è presente: un regalo nelle tasche di Autolinee toscane. Vogliamo l’estensione della riduzione anche per gli abbonamenti trimestrali e mensili, i biglietti singoli e la rimodulazione delle tratte anche in base alle esigenze degli studenti".

E.R.