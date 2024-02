Trasporto gratuito per le fragilità. Società della salute, gli interventi

Servizio di trasporto gratuito per persone con fragilità socio economia. Il presidente della Società della Salute, Michele Angiolini, in una nota ricorda quali sono i requisiti per ricevere il servizio, attivato, fin dal primo dicembre nei paesi dell’Amiata Senese, della Val d’Orcia e della Valdichiana senese. "Il servizio – si legge nella nota – è rivolto a persone in condizioni, anche temporanee, di fragilità socio-economica e che necessitano di effettuare un ciclo di prestazioni terapeutiche prescritte dal medico di medicina generale, pediatra o da un medico specialista, residenti, o con domicilio sanitario, nei Comuni della Società della Salute. Le condizioni per accedere al servizio verranno valutate in base a specifici criteri, (distanza tra la residenza o domicilio sanitario e la sede di erogazione della prestazione, fascia Isee e il possesso di almeno una condizione di fragilità sociale), e autorizzano il servizio gratuito in alcuni casi. Per informazioni: Infosanità 800556060, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15.