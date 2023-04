Tragedia in cantiere, muore operaio Cede il tetto di un casolare Schiacciato da quintali di detriti

di Marco Brogi

SAN GIMIGNANO

Francesco Mannozzi, 31 anni, di San Gimignano, è l’ennesima vittima di un incidente sul lavoro. Il giovane, muratore nella ditta del padre ha perso la vita ieri pomeriggio nella campagna di San Gimignano. Con altri operai edili stava ristrutturando un vecchio casolare nei pressi di Ricciano, antico borgo non distante dal carcere di Ranza. Il giovane è stato schiacciato da una parte del tetto venuta improvvisamente giù. Ferito, per fortuna non gravemente, un altro operaio. La montagna di detriti caduta sul pavimento del rustico non ha lasciato scampo al 31enne. Erano da poco passate le 15,30, e alcuni operai della ditta edile di San Gimignano stavano lavorando all’interno del casolare disabitato. Ad un tratto, il crollo di un’ampia pozione di tetto. Francesco Mannozzi è stato centrato in pieno da quintali di detriti, riportando ferite gravissime che sono state fatali. Ferito nel crollo un altro operaio che stava lavorando accanto a lui, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. I soccorsi sono stati immediati e nel giro di qualche minuto sono arrivati sul posto il 118, la Misericordia e i carabinieri di San Gimignano, i vigili del fuoco del distaccamento di Campostaggia. E’ stato attivato anche Pegaso, atterrato in uno spiazzo a pochi metri di distanza dal luogo della tragedia. Purtroppo per Francesco Mannozzi non c’era più niente da fare. Ogni tentativo di strapparlo alla morte si è rivelato inutile. L’altro operaio è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Poggibonsi. Adesso si tratterà di capire le cause del crollo e di accertare la dinamica esatta del drammatico infortunio sul lavoro che è costato la vita al giovane figlio del titolare della ditta edile che stava effettuando la ristrutturazione della casa colonica. I rilievi e le indagini per fare completa luce sull’episodio sono svolti dai carabinieri della stazione di San Gimignano, rimasti sul posto fino a tarda ora. Una tragedia, quella in cui ha perso la vita Francesco Mannozzi, che va ad aggiungersi alla lunga scia di morti sul lavoro che sta segnando questi primi quattro mesi del 2023. L’edilizia si conferma il settore più a rischio con numeri che fanno impressione.