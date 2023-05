Tour de force per Ferretti Incontri con Montomoli Bisogni e il civico Pacciani

Si sono conclusi ieri gli incontri di Anna Ferretti, candidata sindaco di centrosinistra, con gli ex competitors di area riformista-progressista, voluti per valutare le possibili convergenze in vista del ballottaggio del 28 e 29 maggio. Dopo aver parlato giovedì con Roberto Bozzi di Azione e Elena Boldrini del Movimento 5 Stelle, ieri Ferretti ha incontrato Emanuele Montomoli della lista omonima, a seguire Alessandro Bisogni di Siena Popolare e nel pomeriggio Fabio Pacciani del Polo civico. "Sono stati tutti colloqui cordiali – afferma Ferretti – abbiamo parlato del risultato elettorale del primo turno e analizzato gli scenari che si apriranno con l’elezione della nuova sindaca. Abbiamo condiviso con tutti l’urgenza di un’azione amministrativa per la città che si interfacci con i cittadini, che riparta con progetti di sviluppo, uscendo dall’immobilismo degli ultimi cinque anni di guida dei partiti di destra. Ci siamo confrontati sui punti programmatici, molti dei quali condividiamo e abbiamo convenuto sulla necessità di valorizzare le richieste che pongono i cittadini".

Nell’incontro con Pacciani è stato analizzato anche il documento di nove punti presentato ufficialmente dal Polo civico. "I nove punti tematici posti dalla coalizione civica sono già presenti nel nostro programma – spiega la candidata di centrosinistra –, alcuni erano già stati attuati dal governo di cui ho fatto parte sotto la guida di Bruno Valentini, come l’iscrizione all’avviso pubblico, che ho riproposto all’inizio della mia candidatura e il ritorno di Siena nel circuito dei Musei senesi, dopo l’uscita per la discutibile decisione della giunta De Mossi. Nel dialogo costruttivo con Pacciani mi sono impegnata a rimandare una risposta scritta al documento, convenendo con lui sull’impronta simile delle nostre linee programmatiche".