Toscanstucchi eccellenza toscana. Premiata l’azienda Colligiana del restauro e della decorazione

Toscanstucchi tra le eccellenze toscane nel mondo: premiata a Firenze l’azienda colligiana del restauro e della decorazione. Un riconoscimento prestigioso per un’azienda che da anni porta con sé, ovunque nel mondo, l’essenza dell’artigianato toscano. Toscanstucchi, realtà colligiana d’eccellenza nel settore del restauro e della decorazione, è stata premiata a Firenze nell’ambito della cerimonia "Tuscany in the World", svoltasi a Palazzo Bastogi con il sostegno del Consiglio Regionale della Toscana. L’evento ha celebrato 17 realtà che si sono distinte per il loro valore, la qualità e la capacità di rappresentare al meglio l’identità toscana oltre i confini regionali e nazionali. Fondata sulla passione per l’arte antica e la cura del dettaglio, Toscanstucchi si è affermata come punto di riferimento per interventi di alto profilo su edifici storici, stucchi e decorazioni artistiche, con progetti che spaziano da dimore nobiliari a siti culturali di rilevanza internazionale. L’azienda si contraddistingue per l’accuratezza delle sue lavorazioni, tutte eseguite secondo metodi tradizionali e con materiali di altissima qualità, in perfetto equilibrio tra tecnica, storia e bellezza. Un sapere tramandato con passione, che valorizza la memoria e restituisce splendore a ciò che il tempo ha segnato. "Ricevere questo premio è una grande emozione — hanno dichiarato Emanuela Caradonna e Salvatore Caradonna, titolari dell’azienda —. È il riconoscimento di un lavoro costruito con passione, studio e rispetto per la tradizione. Ogni intervento che realizziamo è per noi un atto d’amore verso il nostro patrimonio culturale. Questo premio lo dedichiamo a tutto il nostro team e alla nostra città di Colle Val d’Elsa, che ci sostiene e ci ispira ogni giorno. Siamo fieri di portare il nome della nostra terra nel mondo, con dedizione e responsabilità". Grande soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale. "Toscanstucchi è un orgoglio per il nostro territorio — ha commentato l’assessora Carlotta Lettieri —. Il loro impegno e il loro talento raccontano una Toscana che sa innovare rimanendo fedele alle proprie radici. Sostenere e valorizzare realtà come questa è fondamentale per costruire un futuro che custodisca la nostra identità". Il Comune di Colle di Val d’Elsa si unisce con entusiasmo a questo importante traguardo, celebrando Toscanstucchi come esempio concreto del valore, della creatività e della professionalità che il nostro territorio sa esprimere con orgoglio e visione.

Lodovico Andreucci