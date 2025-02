"Toscana Aeroporti. Gestore strategico"

E’ fondamentale tornare a parlare di Ampugnano. Enac deve trovare un interlocutore in grado di adeguare la struttura per servizi privati che possano beneficiare di questa infrastruttura. C’è una pista di oltre mille metri a dieci minuti da Siena, nel cuore della Toscana". Stefano Scaramelli, vicepresidente del consiglio regionale, punta dritto a Toscana Aeroporti: "Può assumersi questa responsabilità – dice Scaramelli – è l’interlocutore giusto. La Regione Toscana è il terzo socio di Toscana Aeroporti, abbiamo dato contributi importanti. Così come è Ampugnano non può andare avanti. Serve un soggetto gestore unico degli aeroporti toscani, nessuna concorrenza ma integrazione dei servizi. Un’unica società di gestione per diversificare la proposta. Tra l’altro Ampugnano sarebbe utile anche per potenziare i collegamenti di carattere sanitario, le Scotte richiedono da tempo un hub. Per non parlare delle funzioni legate alla protezione civile". Pensando poi alla progettualità: "Una sfida eco sostenibile per un aeroporto 5.0 proiettato al futuro e capace di ospitare droni e satelliti, una grande occasione". Il vicepresidente del consiglio regionale chiude: "Se il territorio avesse l’aeroporto, il completamento della quattro corsie e il potenziamento delle ferrovie, si offrirebbe opportunità anche per nuovi insediamenti produttivi. Deve finire la stagione delle crisi aziendali, questo territorio può essere competitivo solo con le infrastrutture". "Perché è vero che i turisti scelgono Siena per il vivere lento, ma vogliono arrivarci velocemente. Invece l’ultimo tragitto è più lungo di un volo intercontinentale".